İddialar Doğru Çıktı: NOW TV'nin Dizisi Ani Final Yaparak Veda Etti
NOW TV ekranlarında yayımlanan Yabani’nin final bölümü sosyal medyada gündem oldu
Ekranlara geldiği ilk günden itibaren hem hikayesiyle hem de oyuncularının performanslarıyla büyük ilgi gören “Yabani”, görkemli bir final bölümüyle seyircilerine veda etti. NTC Medya imzalı ve NOW ekranlarında yayınlanan dizi, 2024 yılı boyunca sosyal medyada ve reytinglerde adından sıkça söz ettirmişti.
YABANİ FİNAL YAPTI
Sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Yabani”, yalnızca Türkiye’de değil, yurtdışında da geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Dizi, Medya Takip Merkezi tarafından sağlanan verilere göre yılın en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Hem sosyal medya gündeminde hem de dijital platformlarda yankı uyandırarak unutulmaz projeler arasında yerini aldı.
YABANİ, OYUNCULARI ZİRVEDE
Başrol oyuncusu Halit Özgür Sarı, 2024 yılının en popüler ikinci erkek oyuncusu olarak öne çıkarken, diziye hayat veren diğer isimlerden Bertan Asllani, üçüncü sıradaki yerini aldı. Kadın oyuncular arasında ise Simay Barlas, en popüler ikinci isim olurken, başarılı performanslarıyla Dolunay Soysert ve Rojbin Erden üçüncü ve dördüncü sıralarda yer aldı. Kadronun üstün performansı dizinin başarısında büyük pay sahibi oldu.
YABANİ’DEN UNUTULMAYACAK BİR FİNAL
“Yabani,” final bölümüyle izleyicilerine duygusal anlar yaşattı. Karakterlerin sürükleyici hikayeleri etkileyici sahnelerle son bulurken, dizi sosyal medyada da zirveye oturdu. Final bölümü, unutulmaz sahneleriyle hafızalarda yer etti.
HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?
4 Ekim 1993 tarihinde İstanbul’da doğan ve aslen Gaziantepli olan Halit Özgür Sarı, genç yaşta büyük bir oyunculuk kariyerine imza atmayı başardı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra oyunculuğa olan ilgisini profesyonel bir alana taşıyan Sarı, eğitim alarak sektörde yerini sağlamlaştırdı.
Halit Özgür Sarı, oyunculuk kariyerine 2018 yılında TRT 1 ekranlarında yayımlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Diriliş Ertuğrul dizisiyle adım attı. Buradaki performansıyla dikkat çeken genç oyuncu, kısa sürede yapımcıların radarına girdi.
2019 yılında Şampiyon dizisinde hayat verdiği Kerem Özer karakteri, Halit Özgür Sarı’nın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Sempatik tavırları ve başarılı oyunculuk performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu.
2020 yılında ekranların fenomen dizisi Kırmızı Oda’da konuk oyuncu olarak rol alan Sarı, burada canlandırdığı karakterle duygusal performansını gözler önüne serdi. Kısa süreli bir rol olmasına rağmen, etkileyici sahneleriyle hafızalarda yer etti.
2021 yılında ATV ekranlarında yayımlanmaya başlayan Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Kadir Eren karakteriyle Halit Özgür Sarı, hem eleştirmenlerden tam not aldı hem de geniş bir hayran kitlesi kazandı.
2022 yılında FOX TV ekranlarında yayımlanan Gizli Saklı dizisinde Sarı, hem Pamir Ulaş hem de Levent Güneş karakterlerini canlandırdı.
YABANİ DİZİSİ İLE ZİRVEYE OTURDU
Halit Özgür Sarı’nın son projelerinden biri olan Yabani, 2023-2025 yılları arasında FOX TV ekranlarında yayımlandı. Dizide Yaman karakterine hayat veren oyuncu, yalnızca Türkiye’de değil, yurtdışında da büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.