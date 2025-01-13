İddialar Doğru Çıktı: NOW TV'nin Dizisi Ani Final Yaparak Veda Etti

Ekranlara geldiği ilk günden itibaren hem hikayesiyle hem de oyuncularının performanslarıyla büyük ilgi gören “Yabani”, görkemli bir final bölümüyle seyircilerine veda etti. NTC Medya imzalı ve NOW ekranlarında yayınlanan dizi, 2024 yılı boyunca sosyal medyada ve reytinglerde adından sıkça söz ettirmişti.

YABANİ FİNAL YAPTI

Sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Yabani”, yalnızca Türkiye’de değil, yurtdışında da geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Dizi, Medya Takip Merkezi tarafından sağlanan verilere göre yılın en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Hem sosyal medya gündeminde hem de dijital platformlarda yankı uyandırarak unutulmaz projeler arasında yerini aldı.