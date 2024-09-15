Icardi ile Wanda Nara Sarmaş Dolaş

Wanda Nara, bir programda ilişkisini inişli-çıkışlı olarak değerlendirdi ve "Gerçek şu ki; kavga etmeyi hiç sevmiyorum. Ne olursa olsun biz bir aileyiz. Beni ve onu bin kez daha bir arada göreceksiniz. Beni ararsa bulur" dedi.

Son olarak, Icardi ve Nara, bir akşam yemeği sonrası birlikte görüntülendi. Muhabirlerin barışıp barışmadıkları yönündeki sorusuna Wanda Nara işaret parmağıyla yanıt vermedi ancak samimi görüntüleri dikkat çekti. Mauro Icardi, gülümsemekle yetinirken, sportif geleceği ve Arjantin'e dönme ihtimali hakkında sorulara yanıt vermekten kaçındı.