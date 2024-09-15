Icardi ile Wanda Nara Sarmaş Dolaş
Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ve Wanda Nara, ayrılacakları sonrası sarmaş dolaş görüntülendi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldıklarını duyuran Wanda Nara, sosyal medya hesabından ayrılık açıklamasında bulunmuştu. Temmuz ayında paylaştığı mesajda Nara, "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım" ifadelerini kullanmıştı.
Ayrılık açıklamasının ardından Mauro Icardi'nin zor bir dönem geçirdiği öne sürüldü. Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld, Icardi'nin Nara'ya ekonomik baskı yaparak kredi kartlarını bloke ettiğini iddia etmişti.
İkili, bu gelişmelerin ardından sosyal medyada ve magazin gündeminde sık sık yer aldı. Arjantin basını, Icardi ve Nara'nın barıştığını ve birlikte çekilen fotoğraflarını yayımlamıştı.
Wanda Nara, bir programda ilişkisini inişli-çıkışlı olarak değerlendirdi ve "Gerçek şu ki; kavga etmeyi hiç sevmiyorum. Ne olursa olsun biz bir aileyiz. Beni ve onu bin kez daha bir arada göreceksiniz. Beni ararsa bulur" dedi.
Son olarak, Icardi ve Nara, bir akşam yemeği sonrası birlikte görüntülendi. Muhabirlerin barışıp barışmadıkları yönündeki sorusuna Wanda Nara işaret parmağıyla yanıt vermedi ancak samimi görüntüleri dikkat çekti. Mauro Icardi, gülümsemekle yetinirken, sportif geleceği ve Arjantin'e dönme ihtimali hakkında sorulara yanıt vermekten kaçındı.