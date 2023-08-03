İbrahim Tatlıses mal varlığını kalem kalem açıkladı

İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı. Servetiyle gündeme gelen ünlü ismin mal varlığını duyanlar inanamadı.

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İbrahim Tatlıses mal varlığını kalem kalem açıkladı - Resim: 1

Hem şarkıları ile hem de özel hayatı ile sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses, son olarak serveti ile gündeme geldi.

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İbrahim Tatlıses mal varlığını kalem kalem açıkladı - Resim: 2

Birkaç gün önce "serveti dudak uçuklatan ünlüler" listesinde adının baş sıralarda olması ile magazin gündeminde yankı uyandıran Tatlıses bu haberleri yalanladı.

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İbrahim Tatlıses mal varlığını kalem kalem açıkladı - Resim: 3

TGRTHaber'in aktardığına göre, belirtildiği gibi bir serveti olmadığını ifade eden Tatlıses, servetini kendi açıkladı.

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İbrahim Tatlıses mal varlığını kalem kalem açıkladı - Resim: 4

Tüm servetini yazılı olarak açıklayan İbrahim Tatlıses’in paylaşımı olay oldu.

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