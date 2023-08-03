İbrahim Tatlıses mal varlığını kalem kalem açıkladı
İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı. Servetiyle gündeme gelen ünlü ismin mal varlığını duyanlar inanamadı.
Hem şarkıları ile hem de özel hayatı ile sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses, son olarak serveti ile gündeme geldi.
Birkaç gün önce "serveti dudak uçuklatan ünlüler" listesinde adının baş sıralarda olması ile magazin gündeminde yankı uyandıran Tatlıses bu haberleri yalanladı.
TGRTHaber'in aktardığına göre, belirtildiği gibi bir serveti olmadığını ifade eden Tatlıses, servetini kendi açıkladı.
Tüm servetini yazılı olarak açıklayan İbrahim Tatlıses’in paylaşımı olay oldu.