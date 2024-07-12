İbrahim Tatlıses Kalp Ameliyatı Olacak

Hayranlarıyla Harbiye Açıkhava’da buluşan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bir anda gözyaşlarına boğuldu. Seyircilerinden helallik isteyen Tatlıses, kalp ameliyatına girecek.

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İbrahim Tatlıses Kalp Ameliyatı Olacak

Son olarak kızı Dilan Çatak’ın paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses ile de arası açıktı. Babasının Harbiye konserine gelen Ahmet Tatlıses herkesi şaşırttı. Tatlıses'in "Ahmet adam olmaz, görecek gününü!" diyerek evlatlıktan reddedeceğini söylediği Ahmet Tatlıses konserdeydi. Baba oğlun sebebi de ortaya çıktı. Babasının akıl sağlığının yerinde olmadığı söyleyen Ahmet Tatlıses ile İbrahim Tatlıses arasındaki gerilim son buldu.

Ahmet Tatlıses en küçük kardeşi Elif Ada ve Ayşegül Yıldız ile en önden babasının konserini izledi. Muhabirlerin sorularına ise "Daha sonra" yanıtını verdi.

İbrahim Tatlıses Kalp Ameliyatı Olacak - Resim : 1

BÜYÜK AMELİYAT ÖNCESİ BARIŞMA

Sahneye ağlayarak çıkan İbrahim Tatlıses 12 Temmuz'da büyük bir ameliyat olacak. Bunu açıklayarak sahnede ağlayan Tatlıses ve büyük oğlunun büyük kalp kapakçığı ameliyatı nedeniyle barıştığı öğrenildi.

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