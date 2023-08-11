İbrahim Tatlıses 'evleniyorum' dedi, gelin adayı ortaya çıktı
71 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'ten flaş bir evlilik açıklaması geldi. Sosyal medya hesabından evleneceğini duyuran Tatlıses, "Evlilik yapabilirim çok uzak değil" dedi. İbrahim Tatlıses'in kiminle evleneceği belli de oldu.
71 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'ten flaş bir evlilik açıklaması geldi.
Sosyal medya hesabından evleneceğini duyuran Tatlıses, "Evlilik yapabilirim çok uzak değil" dedi. İbrahim Tatlıses'in kiminle evleneceği belli de oldu.
Twitter hesabından müjdeli haberi veren ünlü türkücü, "Her an bir sürpriz evlilik yapabilirim çok uzak değil. Teklik Allah'a mahsustur. Etrafım tabi ki kalabalık, biraz kafamı dinlemek istiyorum, kafamı" ifadelerini kullandı.
İBRAHİM TATLISES KİMİNLE EVLENİYOR?
MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre; İbrahim Tatlıses'in evleneceği kişi eski sevgilisi Gülçin Karakaya. İbrahim Tatlıses ile 1 yıldır ayrı olan Gülçin Karakaya, sanatçının teklifini kabul etti.