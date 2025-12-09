İbrahim Selim Yeni Aşkını Duyurdu! Sevgilisi Bakın Kim Çıktı

Ünlü oyuncu İbrahim Selim, sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten ile aşkını ilan etti. İkili, ilk karelerini paylaşarak ilişkilerini resmen duyurdu.

Sunucu ve oyuncu İbrahim Selim, bu kez özel hayatıyla magazin gündemine oturdu. Geçtiğimiz günlerde yeni bir ilişkiye başladığını duyuran Selim, sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten ile aşk yaşadığını resmen açıkladı.

Bir süre önce DJ Daye Ay ile nişanını sonlandıran ünlü oyuncu, kısa sürede yeni bir aşka yelken açtı. İbrahim Selim, sevgilisi Ayşe Şeyma Keten ile ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım, hayranları tarafından yoğun ilgi görürken çiftin mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Fenomen kimliğiyle tanınan Ayşe Şeyma Keten ise daha önce “Oha Diyorum” ve “Yap Yap” YouTube kanallarının kurucusu Melih Abuaf ile uzun süreli bir ilişki yaşamıştı.

İbrahim Selim’in yeni aşkıyla verdiği pozu paylaşması, sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

Kaynak: Haber Merkezi

