İbrahim Selim aşkını ilan etti: "Gizemli güzel temmuz dumpında görüldü"

Sosyal medya hesabından sevgilisi Daye Ay ile fotoğraflarını yayınlayan İbrahim Selim'in karelerine yorum yağdı

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İbrahim Selim aşkını ilan etti: "Gizemli güzel temmuz dumpında görüldü" - Resim: 1

Youtube'da yaptığı programla tanınan oyuncu İbrahim Selim, bir dönem güzel oyuncu Selin Şekerci ile aşk yaşamıştı.

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İbrahim Selim aşkını ilan etti: "Gizemli güzel temmuz dumpında görüldü" - Resim: 2

Yaklaşık 7 ay süren ilişkileri geçtiğimiz senenin başında bitmişti. Hatta ayrılmadan önce Şekerci, "Umarım uzun yıllarımız olur" demişti.

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İbrahim Selim aşkını ilan etti: "Gizemli güzel temmuz dumpında görüldü" - Resim: 3

Ama ilişki bu sözlerin hemen ardından sona ermişti. Selim, basın mensuplarına ayrılık sebebi ile ilgili 'Birbirimize vakit ayıramadık, bir sorun yok' açıklamasını yapmıştı.

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İbrahim Selim aşkını ilan etti: "Gizemli güzel temmuz dumpında görüldü" - Resim: 4

Şekerci'den ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi almayan İbrahim Selim aşk orucunu sonunda bozdu.

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