İbrahim Selim aşkını ilan etti: "Gizemli güzel temmuz dumpında görüldü"
Sosyal medya hesabından sevgilisi Daye Ay ile fotoğraflarını yayınlayan İbrahim Selim'in karelerine yorum yağdı
Youtube'da yaptığı programla tanınan oyuncu İbrahim Selim, bir dönem güzel oyuncu Selin Şekerci ile aşk yaşamıştı.
Yaklaşık 7 ay süren ilişkileri geçtiğimiz senenin başında bitmişti. Hatta ayrılmadan önce Şekerci, "Umarım uzun yıllarımız olur" demişti.
Ama ilişki bu sözlerin hemen ardından sona ermişti. Selim, basın mensuplarına ayrılık sebebi ile ilgili 'Birbirimize vakit ayıramadık, bir sorun yok' açıklamasını yapmıştı.
Şekerci'den ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi almayan İbrahim Selim aşk orucunu sonunda bozdu.