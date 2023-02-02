Hiçbiri gerçek adını kullanmıyor: İşte Hollywood yıldızlarının gerçek isimleri

Dünyada da tıpkı Türkiye'de olduğu gibi birçok ünlü kendi ismini kullanmıyor. Vin Diesel, Meg Ryan, Michael Keaton, Nicolas Cage gibi çok ünlü isimlerin gerçek isimlerini kimse bilmiyor.

Hiçbiri gerçek adını kullanmıyor: İşte Hollywood yıldızlarının gerçek isimleri - Resim: 1

Michael Keaton.

Keaton, aslında gerçekten çok ünlü bir isim taşıyarak doğdu. Michael Keaton'un asıl ismi Michael Douglas. Ancak bu isimde zaten ünlü bir oyuncu olduğu için Keaton, alternatif seçmek zorunda kalmış.

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Hiçbiri gerçek adını kullanmıyor: İşte Hollywood yıldızlarının gerçek isimleri - Resim: 2

Ben Kingsley

Ben Kingsley'in babası Hint kökenli bir Kenyalıydı. Kingsley'in asıl ismi Krishna Pandit Bhanji. Babası, oğlunun dezavantajlı duruma düşeceğinden korktuğu için ona başka bir isim almasını tavsiye etti.

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Hiçbiri gerçek adını kullanmıyor: İşte Hollywood yıldızlarının gerçek isimleri - Resim: 3

Emma Stone.

Emma Stone da takma isim kullanan ünlülerden. Pasaportunda yazan gerçek ismi ise Emily Jean.

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Hiçbiri gerçek adını kullanmıyor: İşte Hollywood yıldızlarının gerçek isimleri - Resim: 4

Jamie Foxx.

Jamie Foxx'un gerçek adı Eric Marlon Bishop'tur. Sahne adı, doğduğu yıl ölen Amerikalı komedyen ve beyzbol oyuncusu Jimmie Foxx'a bir övgüdür.

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