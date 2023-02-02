Hiçbiri gerçek adını kullanmıyor: İşte Hollywood yıldızlarının gerçek isimleri
Dünyada da tıpkı Türkiye'de olduğu gibi birçok ünlü kendi ismini kullanmıyor. Vin Diesel, Meg Ryan, Michael Keaton, Nicolas Cage gibi çok ünlü isimlerin gerçek isimlerini kimse bilmiyor.
Michael Keaton.
Keaton, aslında gerçekten çok ünlü bir isim taşıyarak doğdu. Michael Keaton'un asıl ismi Michael Douglas. Ancak bu isimde zaten ünlü bir oyuncu olduğu için Keaton, alternatif seçmek zorunda kalmış.
Ben Kingsley
Ben Kingsley'in babası Hint kökenli bir Kenyalıydı. Kingsley'in asıl ismi Krishna Pandit Bhanji. Babası, oğlunun dezavantajlı duruma düşeceğinden korktuğu için ona başka bir isim almasını tavsiye etti.
Emma Stone.
Emma Stone da takma isim kullanan ünlülerden. Pasaportunda yazan gerçek ismi ise Emily Jean.
Jamie Foxx.
Jamie Foxx'un gerçek adı Eric Marlon Bishop'tur. Sahne adı, doğduğu yıl ölen Amerikalı komedyen ve beyzbol oyuncusu Jimmie Foxx'a bir övgüdür.