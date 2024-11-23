Herkes Merak Ediyordu... Survivor All Star Kadrosu Netleşiyor! İlk Yarışmacı Belli Oldu

Survivor bu yıl All Star ile ekranlarda olacak. Konseptin belli olması sonrası herkes yarışmacıları merak etmişti. İlk yarışmacı ise yarışmaya katılacağını sosyal medya hesabından açıkladı.

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Herkes Merak Ediyordu... Survivor All Star Kadrosu Netleşiyor! İlk Yarışmacı Belli Oldu - Resim: 1

TV8'in sevilen yarışma programlarından Survivor, bu yıl All Star konseptiyle ekranlara gelecek. Yarışma için geri sayım başladı.

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Herkes Merak Ediyordu... Survivor All Star Kadrosu Netleşiyor! İlk Yarışmacı Belli Oldu - Resim: 2

Kadroda kimlerin olacağı henüz net değilken bazı eski yarışmacılar Survivor'da yer alıp almayacaklarını açıklamıştı. Acun Ilıcalı ise yarışmacılarla ilgili bir bilgi paylaşmadı.

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Herkes Merak Ediyordu... Survivor All Star Kadrosu Netleşiyor! İlk Yarışmacı Belli Oldu - Resim: 3

Survivor kadrosu için elemeler devam ederken eski kadın yarışmacılardan biri olan Berna Canbeldek, Survivor 2025 All Star- Gönüllüler sezonunda yer alacağını duyurdu. Canbeldek, sosyal medya hesabında "Survivor" diyerek haberi takipçilerine duyurdu.

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