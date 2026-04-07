'Heil Hitler' Şarkısı Pahalıya Patladı: Kanye West'in Britanya'ya Girmesi Yasaklandı

Rap sanatçısı Kanye West'in Britanya'da vermeyi planladığı konser ülke genelinde tepkilere yol açtı. Geçtiğimiz yıl 'Heil Hitler' isimli şarkı çıkaran sanatçıya verilen vize, protestoların ardından geri çekildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçen yıl Hitler’e övgüler içeren “Heil Hitler” isimli bir şarkı çıkaran ve geçmişteki antisemitik ve ırkçı ifadeleri nedeniyle tepki çeken rapçi Kanye West’in gelecek yaz konser vereceği Britanya’ya girmesi engellendi.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

The Guardian’ın aktardığı habere göre, geçen aylarda geçmiş antisemitik ve ırkçı açıklamalarıyla ilgili bir özür yazısı kaleme alan ve daha sonra dünya turnesi açıklayan rapçi Kanye West’in Londra’da planlanan konseri krize neden oldu. West’in Wireless Festival’de sahne alması planlanırken Britanya Başbakanı Keir Starmer dahil olmak üzere pek çok isim tepki gösterdi.

SPONSOR ÇEKİLDİ, VİZE İPTAL EDİLDİ

Tepkilerin ardından festivalin ana sponsoru Pepsi, sponsorluktan çekilme kararı aldı.

Britanya İçişleri Bakanlığı bugün West’in ülkeye girişinin engellendiğini açıkladı. West’in Britanya’ya girme ve sahne alma izni veren vizesinin geri çekildiği açıklandı.

DİYALOG ÇAĞRISI İŞE YARAMADI

West, tartışmalar üzerine yaptığı açılamada festivalle ilgili tartışmaları yakından takip ettiğini ifade ederek, Londra’ya gelme amacının “müzik aracılığıyla birlik, barış ve sevgi mesajı vermek” olduğunu söylemişti. West, “Britanya'daki Yahudi toplumunun temsilcileriyle yüz yüze görüşme ve onları dinleme fırsatı bulmak isterim. Sözlerin yeterli olmadığını biliyorum, bunu eylemlerimle göstermem gerekiyor” demişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kanye West Hitler Britanya İngiltere
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Serdar Ortaç'tan Hayranlarını Üzen Sözler: 'Yakında Ölüp Gideceğim' Dedi, Vasiyetini Açıkladı Serdar Ortaç'tan Hayranlarını Üzen Sözler: 'Yakında Ölüp Gideceğim' Dedi, Vasiyetini Açıkladı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
İbrahim Tatlıses'ten Korkutan Haber: Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı, Yoğun Bakımda İbrahim Tatlıses Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
ÇOK OKUNANLAR
İsrail'in İstanbul Konsolosluğu Önünde Silahlı Çatışma: 3 Kişi Etkisiz Hale Getirildi, 2 Polis Yaralı İsrail'in İstanbul Konsolosluğu Önünde Silahlı Çatışma
Ünlülere Yeni 'Uyuşturucu' Operasyonu: Gözaltına Alınan İsimler Belli Oldu Ünlülere Yeni 'Uyuşturucu' Operasyonu
Motorine Dev Zam! Bu Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olacak Akaryakıta Akılalmaz Zam!
Orta Doğu'da Savaşın 39. Günü: ABD ve İsrail, İran'da Köprüleri Vurmaya Başladı ABD ve İsrail, İran'da Köprüleri Vurmaya Başladı
Trump'ın 'Yok Edeceğiz' Çıkışına İran'dan Rest: Tüm Diplomatik Yollar Kapandı Tüm Diplomatik Yollar Kapandı