'Heil Hitler' Şarkısı Pahalıya Patladı: Kanye West'in Britanya'ya Girmesi Yasaklandı

Geçen yıl Hitler’e övgüler içeren “Heil Hitler” isimli bir şarkı çıkaran ve geçmişteki antisemitik ve ırkçı ifadeleri nedeniyle tepki çeken rapçi Kanye West’in gelecek yaz konser vereceği Britanya’ya girmesi engellendi.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

The Guardian’ın aktardığı habere göre, geçen aylarda geçmiş antisemitik ve ırkçı açıklamalarıyla ilgili bir özür yazısı kaleme alan ve daha sonra dünya turnesi açıklayan rapçi Kanye West’in Londra’da planlanan konseri krize neden oldu. West’in Wireless Festival’de sahne alması planlanırken Britanya Başbakanı Keir Starmer dahil olmak üzere pek çok isim tepki gösterdi.

SPONSOR ÇEKİLDİ, VİZE İPTAL EDİLDİ

Tepkilerin ardından festivalin ana sponsoru Pepsi, sponsorluktan çekilme kararı aldı.

Britanya İçişleri Bakanlığı bugün West’in ülkeye girişinin engellendiğini açıkladı. West’in Britanya’ya girme ve sahne alma izni veren vizesinin geri çekildiği açıklandı.

DİYALOG ÇAĞRISI İŞE YARAMADI

West, tartışmalar üzerine yaptığı açılamada festivalle ilgili tartışmaları yakından takip ettiğini ifade ederek, Londra’ya gelme amacının “müzik aracılığıyla birlik, barış ve sevgi mesajı vermek” olduğunu söylemişti. West, “Britanya'daki Yahudi toplumunun temsilcileriyle yüz yüze görüşme ve onları dinleme fırsatı bulmak isterim. Sözlerin yeterli olmadığını biliyorum, bunu eylemlerimle göstermem gerekiyor” demişti.

