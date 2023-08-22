Hayata döndü: 32 yerinden bıçaklanan fenomen Merve Veziroğlu'ndan ilk paylaşım

"ÖLÜM YAŞAM ARASINDAYKEN BENİ HAYATA KAZANDIRDILAR"

Instagram hesabından birçok yerine dikiş atılan ve moraran elini paylaşan 32 yaşındaki Merve Veziroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Dualarınız ve sevginiz bana ulaştı. Çok teşekkür ederim. Mucizevi bir şekilde hayatta kaldım. Eskisi gibi olmam zaman alacak.