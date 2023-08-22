Hayata döndü: 32 yerinden bıçaklanan fenomen Merve Veziroğlu'ndan ilk paylaşım
20 gün önce eşi tarafından 32 yerinden bıçaklanan sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu, yaşam mücadelesini kazandı. Sosyal medya hesabından hasta yatağında dikişleri bulunan ve moraran elini paylaşan Veziroğlu, "Mucizevi bir şekilde hayatta kaldım. Eskisi gibi olmam zaman alacak" dedi.
Yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım, 20 gün önce eşi Yunus Yıldırım tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 32 yerinden bıçaklanan fenomen hastanedeki yaşam mücadelesini kazanarak kendisine geldi.
Ölümden dönen fenomen, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaparak bu süreçte yanında olan ailesine ve doktorlarına teşekkür etti.
"ÖLÜM YAŞAM ARASINDAYKEN BENİ HAYATA KAZANDIRDILAR"
Instagram hesabından birçok yerine dikiş atılan ve moraran elini paylaşan 32 yaşındaki Merve Veziroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Dualarınız ve sevginiz bana ulaştı. Çok teşekkür ederim. Mucizevi bir şekilde hayatta kaldım. Eskisi gibi olmam zaman alacak.
Ölümle yaşam arasındayken beni toplayıp hayata kazandıran Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mükemmel doktorları, hemşireleri ve bütün sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsem az. Size anlatmak istediğim çok şey var, biraz toparlanayım. Ameliyatım için dualarınızı bekliyorum güzel kalpli insanlar, sevgiyle."