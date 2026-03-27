Havalimanında Gözaltına Alınmıştı: Hande Erçel Serbest Bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Fikret Orman, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Didem Soydan ve Hande Erçel'in de bulunduğu ünlü isimler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltı kararı verilen isimler arasında bulunan Hande Erçel de yurtdışında olduğunu açıklamıştı.

Hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında olması sebebiyle yakalama kararı çıkartılan oyuncu Hande Erçel, bugün İstanbul Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade verdi. İfade işlemleri tamamlanan Hande Erçel daha sonra adliyeden ayrıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Hande Erçel saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Örneklerini veren Erçel serbest bırakıldı.

HANDE ERÇEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum."

Kaynak: AA-DHA