Hastaneden paylaştı: Ciciş Ceyda'nın öpüşürken dili koptu!

'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy'un öpüşürken dili koptu. Instagram hesabından paylaşım yapan Ersoy, Acıbadem Maslak Hastanesi'nden paylaşımda bulundu. Ersoy, "Öpüşürken dili kopan bir ben miyim acaba?" diye sordu ve "Off ya! Çok acıyor çok!" dedi.