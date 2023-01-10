Hastaneden paylaştı: Ciciş Ceyda'nın öpüşürken dili koptu!
Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy'un adı bir kez daha gündeme geldi. Ceyda Ersoy, öpüşürken kopan dilini hastanede diktirdi.
'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy'un öpüşürken dili koptu. Instagram hesabından paylaşım yapan Ersoy, Acıbadem Maslak Hastanesi'nden paylaşımda bulundu. Ersoy, "Öpüşürken dili kopan bir ben miyim acaba?" diye sordu ve "Off ya! Çok acıyor çok!" dedi.
Ersoy, daha sonra da 'şaka ötesi' diyerek diline dikiş atılırken kaydettiği videoları paylaştı.
"Bi tane normali bulmaz beniz zaten. Trajikomik. Ba bay cnm ba bayy uzak dur benden" diyerek yayınladığı videoda Ersoy şunları söyledi:
Arkadaşlar iyiyim sağolun geçmiş olsun dilekleriniz için. Dikildi şu an. (Dikiş yerlerini gösterdi.)
Maalesef talihsiz bir olay geldi başıma.