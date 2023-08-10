Hasta eşini terk ettiği iddia edilen Ayhan Sicimoğlu sessizliğini bozdu
Ünlü müzisyen ve sunucu Ayhan Sicimoğlu, bu sabah tekrardan Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un bazı iddialarıyla gündeme geldi. Eşinin parasıyla tekne aldığı iddiaları üzerine sessizliğini bozan Sicimoğlu, "Hukuki yollarla gereken süreç başlatılacak" dedi.
Müzisyen, TV programcısı Ayhan Sicimoğlu’nun 40 yıllık eşi Zeynep Akar’ı beyin ameliyatı geçirdikten sonra, “İki yıldır ben bakıyorum, bundan sonra ailen baksın" diyerek terk ettiğini iddia eden Sabah yazarı Bülent Cankurt, bugün yeni bir iddia ortaya attı.
Cankurt, yeni haberinde Sicimoğlu'nun eşini iki yıl önce de terk ettiğini, giderken de ortak hesaplarından para çekerek kendisine bir yelkenli aldığını öne sürdü. Söz konusu iddiaların ardından Ayhan Sicimoğlu bir basın açıklaması yaptı.
Ayhan Sicimoğlu'nun açıklaması şöyle:
“Sevgili dostlar,
beni tanıdığınız kadar tanıyorsunuz, her zaman doğruyu söyledim, doğrunun yanında oldum ve olmaya da devam edeceğim. Zeynep Hanım 2019 yazında bir gece aniden konuşamaz oldu. Derhal özel bir hastaneye götürdüm. Çekilen beyin MR’ı sonucu sol tarafında büyük bir kist saptandı ve acil ameliyat tavsiyesi alındı.
. Boston USA’da önemli bir mevkiide olan yakın dostumuz Prof Dr. Mehmet Toner’i aradım. “Ayhan’cığım al Zeynep’i getir buraya, gereken yapılacaktır” dedi. Derhal ertesi gün Zeynep Hanım’ı, yanımıza kız kardeşini de alarak Amerika’ya götürdüm. Muayeneler sonucu acil ameliyata aldılar ve sonrasında yoğun bakıma kaldırdılar.