Hasan Can Kaya'dan hakkındaki iddialara yanıt: "Haberler gerçek dışı"

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, özel bir üniversitenin mezuniyet töreninde tanıştığı 23 yaşındaki Nazlıcan A. isimli genç kızı, evinde alıkoyduğu iddialarını yalanladı.

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İHA'nın haberine göre, İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katılan 23 yaşındaki genç kız, burada tanıştığı ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın Levent'teki evine gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde genç kız, evden çıkmak isteyince iddiaya göre Kaya tarafından alıkonuldu. Genç kızın arkadaşına canlı konum atıp “Evden çıkmama izin vermiyor. Beni kurtarın” ihbarı üzerine gelen Beşiktaş polisi genç kızı kurtardı. Taraflar emniyete götürüldü.

Emniyette ifadesi alınan genç kız, özel bir üniversitenin mezuniyet partisinde Hasan Can Kaya ile tanıştığını, daha sonra birlikte evine gittiklerini, burada bir süre alkol alıp sohbet ettiklerini, sohbet esnasında Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmak istediğini, kendisinin ise reddedip evden çıkmak istediğini söyledi. Kaya'nın kendisinin evden çıkmasına izin vermediğini anlatan genç kız, bunun üzerine arkadaşına canlı konum ve mesaj atarak polise ihbarda bulunmasını istediğini söyledi. Ancak Nazlıcan A. emniyette, kendisini alıkoyan Kaya'dan şikayetçi olmadığını belirtti. Hasan Can Kaya serbest bırakıldı.

HASAN CAN KAYA: HABERLER GERÇEK DIŞI

Hakkındaki iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaya, şunları yazdı:

"Arkadaşlar bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim.

Arkadaşlar itibar suikasti var. Heryere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş. Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı Emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim."

Kaynak: İHA

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