Hasan Can Kaya, konuğun sözleri karşısında ne diyeceğini bilemedi: Çıplaklar plajına...
Hasan Can Kaya'nın sunuculuğunu yaptığı Konuşanlar programındaki diyaloglar, gündem olmaya devam ediyor. Son olarak programa katılan bir izleyicinin açıklamaları dinleyenleri şaşkına çevirdi.
Hasan Can Kaya'nın sunuculuğunu yaptığı Konuşanlar programının bölümleri, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
Konuşanlar programına katılan bir konuk fantezisini anlattı. Programın teknik ekibinden Efe ve Hakan'ın ismini sayan konuğun açıklamaları dinleyenleri şaşkına çevirdi.
Konuk, "Saydığım bu isimlerle birlikte çıplaklar plajına gitmek istiyorum. Onlarla gitmeyi çok istiyorum" dedi.
İsimleri sayılan kişiler ise durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Konuk ayrıca Kaya'nın 'Neden onlarla gitmek istiyorsun?' sorusunu da yanıtsız bıraktı.
Açıklamalarına devam eden isim, "Evde onları canlandırıyorum. Hepimiz böyle el ele tutuşuyoruz" deyince Kaya, ekibinden ismi sayılan kişiye mikrofon uzatarak 'Hakan hazır mısın?' diye sordu.
Hakan ise esprili bir şekilde "Henüz buna hazır değilim" dedi. O anlarda stüdyoda kahkaha tufanları koptu.