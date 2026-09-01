Harbiye’de Candan Erçetin Rüzgarı Esecek! “Rengahenk” İçin Geri Sayım Başladı
Sanatçı Candan Erçetin 8-9 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda “Rengahenk Konser Doğu-Batı Senfonisi” ile müzikseverlerle buluşacak. Erçetin’e Samida’nın da eşlik edeceği konserlerde sanatçı popüler şarkılardan klasiklere ve Türk müziği eserlerine uzanan repertuvarını senfoni orkestrası ve doğu sazları eşliğinde seslendirecek.
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Sanatçı Candan Erçetin, 8-9 Eylül'de, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda "Rengahenk Konser: Doğu-Batı Senfonisi" başlıklı bir konser verecek. Sanatçı, popüler şarkılarından klasiklere, halk ezgilerinden Türk sanat müziğine uzanan repertuvarından bir seçkiyi, senfoni orkestrası ve doğu sazları eşliğinde yorumlayacak.
SAMİDA EŞLİĞİNDE TÜRKİYE TURUNA ÇIKIYOR
Çok sesli vokalleriyle ve farklı coğrafyalardan taşıdıkları müzikal mirasla Samida da konserde Erçetin'e eşlik edecek. Candan Erçetin, turne kapsamında 24 Eylül'de İzmir Kültürpark Açıkhava'da, 9 Ekim'de Bursa Kültürpark Açıkhava'da, 15 Ekim'de Antalya Açıkhava'da, 22 Ekim'de Adana Açıkhava'da ve 11 Kasım'da Ankara ATO Congresium'da hayranlarıyla buluşacak.
Kaynak: AA
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