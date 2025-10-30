Hande Erçel'den Hakan Sabancı'ya Olay Gönderme! Paylaşıp Hemen Sildi

Ayrılık sonrası sessizliğini koruyan Hande Erçel, sosyal medyada paylaşıp kısa sürede sildiği fotoğrafla yeniden gündeme geldi. “Beni özledin mi?” notuyla yaptığı paylaşım, eski aşkı Hakan Sabancı’ya gönderme olarak yorumlandı.

Hande Erçel'den Hakan Sabancı'ya Olay Gönderme! Paylaşıp Hemen Sildi
Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, üç yıllık ilişkilerini geçtiğimiz hafta noktaladı. Evlenecekleri konuşulan çiftin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşerken, ikilinin birlikte çekildikleri tüm fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldırmaları dikkat çekti.

Ayrılığın ardından pek çok iddia ortaya atıldı. Hakan Sabancı, “Aldatma iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum, bu bizim özelimiz” sözleriyle söylentilere son verdi. Erçel ise uzun süredir sessizliğini koruyordu. Ancak geçtiğimiz gece yaptığı bir paylaşım, takipçilerini şaşırttı.

PAYLAŞIP HEMEN SİLDİ

Güzel oyuncu, “Beni özledin mi?” notunu düşerek bir fotoğraf paylaştı. Kısa süre içinde bu gönderisini silse de paylaşım, sosyal medyada hızla yayıldı. Takipçileri, Erçel’in bu paylaşımını Hakan Sabancı’ya gönderme olarak yorumladı. Oyuncunun sessizliğini bu şekilde bozması, magazin dünyasında yeniden büyük yankı uyandırdı.

Hande Erçel cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, paylaşıp sildiği bu gönderi gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

