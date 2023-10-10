Hande Baladın'dan 'uzun tırnak' eleştirilerine yanıt: "Bunlar sayesinde blok yaptım"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Hande Baladın, CEV 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası final maçında sahaya uzun tırnaklarıyla çıktığı için eleştirilmişti. Baladın, haftalar sonra Mehmet Demirkol'un kanalında katıldığı programda eleştirilere yanıt verdi.

Baladın, "Benim tırnaklarıma takılmışlar. Böyle de oynayabiliyorum arkadaşlar. Herkes protez zannediyor ama orijinal. Biraz kalın sadece" dedi.

"Ben bunlar sayesinde blok yaptım" diyen Baladın, "Sadece tırnağımla dokundum topa. Kalın biraz o yüzden kırılmadı" ifadelerini kullandı.