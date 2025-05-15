Hande Ataizi'den Seneler Sonra Gelen 'Sezen Aksu' İtirafı
Hande Ataizi, yıllar sonra Ruhsar dizisiyle ilgili dikkat çeken bir detayı paylaştı. Başrol için ilk olarak Sezen Aksu'nun düşünüldüğünü açıklayan Ataizi, rolü Aksu'nun elinden aldığını itiraf etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Bir dönemin efsane dizilerinden Ruhsar'da başrolü üstlenen Hande Ataizi, dizinin perde arkasına dair ilginç bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Ünlü oyuncu, katıldığı bir YouTube programında, Ruhsar karakteri için ilk etapta Sezen Aksu’nun gündeme geldiğini belirtti.
Ataizi, “Ruhsar için Sezen Aksu düşünülüyordu. Hatta ‘Sezen Aksu çok güzel, muhteşem olur ama bir yıl sonra bırakmak isteyebilir, onunla ne kadar devam edebilirsiniz?’ diyerek manipüle etmişliğim var” dedi.
Senaryoyu okuduktan sonra karaktere hayran kaldığını dile getiren Ataizi, Ruhsar’ın enerjisinin tam anlamıyla kendisine hitap ettiğini söyledi.
“Artık böyle işler yok. Tatlı, içinde minik dokundurmaları olan, insanları gülümseten bir iş. Çok sevdiğim bir karakterdi 'Ruhsar'... Bana ilk geldiğinde, rol için birkaç alternatif vardı, ben çok istedim 'Ruhsar'ı oynamayı. Dedim ki tam benlik. Çizgi film karakteri gibi bir şey düşündüm kafamda, asla yetişkin değil. O çocuksu enerjisini muhafaza eden bir şey olmalı bu dedim. Onu en çocuksu, en tatlı, en yaramaz haliyle almak istedim. Bir şeyi okuduğun zaman, o sana ait mi değil mi hemen anlıyorsun” ifadelerini kullandı.