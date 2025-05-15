Hande Ataizi'den Seneler Sonra Gelen 'Sezen Aksu' İtirafı

“Artık böyle işler yok. Tatlı, içinde minik dokundurmaları olan, insanları gülümseten bir iş. Çok sevdiğim bir karakterdi 'Ruhsar'... Bana ilk geldiğinde, rol için birkaç alternatif vardı, ben çok istedim 'Ruhsar'ı oynamayı. Dedim ki tam benlik. Çizgi film karakteri gibi bir şey düşündüm kafamda, asla yetişkin değil. O çocuksu enerjisini muhafaza eden bir şey olmalı bu dedim. Onu en çocuksu, en tatlı, en yaramaz haliyle almak istedim. Bir şeyi okuduğun zaman, o sana ait mi değil mi hemen anlıyorsun” ifadelerini kullandı.