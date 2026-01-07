Hastaneye Kaldırılmıştı: Haldun Dormen'in Sağlık Durumunda Son Durum Ne?
Usta oyuncu Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Devam eden tedavi sürecinde sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesinde gözetim altına alındığı bildirildi.
97 yaşındaki tiyatro duayeni Haldun Dormen’in, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü öğrenildi.
Yapılan açıklamada, enfeksiyon tedavisi devam ederken sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındığı ifade edildi.
