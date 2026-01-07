Hastaneye Kaldırılmıştı: Haldun Dormen'in Sağlık Durumunda Son Durum Ne?

Usta oyuncu Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Devam eden tedavi sürecinde sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesinde gözetim altına alındığı bildirildi.

Son Güncelleme:
Hastaneye Kaldırılmıştı: Haldun Dormen'in Sağlık Durumunda Son Durum Ne?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

97 yaşındaki tiyatro duayeni Haldun Dormen’in, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü öğrenildi.

Yapılan açıklamada, enfeksiyon tedavisi devam ederken sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındığı ifade edildi.

Usta Sanatçı Haldun Dormen'den Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye KaldırıldıUsta Sanatçı Haldun Dormen'den Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye KaldırıldıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Haldun Dormen
Son Güncelleme:
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir Havalimanında Görüntülendi, ‘Rezalet Bir Haldeyiz’ Sözleri Dikkat Çekti! 'Rezalet Bir Haldeyiz’
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Usta Sanatçı Haldun Dormen'den Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Usta Sanatçı Haldun Dormen'den Kötü Haber
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
19 İlin Valisi Değişti! Dikkat Çeken Yalova Detayı 19 İlin Valisi Değişti! Dikkat Çeken Yalova Detayı
5 Liralık Fiyat Tartışmasında Akrabasını Öldürdü! 5 Liralık Fiyat Tartışmasında Akrabasını Öldürdü!
Borsada Manipülasyon Soruşturması! 6 İlde Eş Zamanlı Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Borsada Manipülasyon Soruşturması! 6 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Adliye Vurgununda Detaylar Ortaya Çıktı: Organize Yapı Deşifre Oldu! İşte Yeni Görüntüler Adliye Vurgununda Organize Yapı Deşifre Oldu! Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Samsun'da Çocuğa Cinsel İstismar! 4 Şüpheli Gözaltında Samsun'da Çocuğa Cinsel İstismar! 4 Şüpheli Gözaltında