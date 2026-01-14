Haldun Dormen'in Sağlık Durumu Nasıl? Oğlu Hastaneden Duyurdu
Usta tiyatro sanatçısı Haldun Dormen’in yaşamını yitirdiği yönündeki iddialar asılsız çıktı. Enfeksiyon nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören 97 yaşındaki Dormen’in sağlık durumuna ilişkin açıklama, oğlu Ömer Dormen’den geldi.
Sosyal medyada yayılan ölüm haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Ömer Dormen, babasının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü ve durumunun şu an için stabil olduğunu duyurdu. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgiyi kendi sosyal medya hesabından paylaşan Dormen, kamuoyunu yalnızca aileden yapılacak açıklamalara itibar edilmesi konusunda uyardı.
Ömer Dormen’in paylaşımında yer alan açıklama ise şöyle:
"Mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm sevenlerinin ve dostlarının bu süreçte bizlere verdiği destek bizim için çok kıymetli. Babam Haldun Dormen için “hayatını kaybetti” yönünde çıkan haberler doğru değildir. Benden duymadığınız sürece lütfen bu tür haberlere itibar etmeyiniz.
Tedavisi yoğun bakımda büyük bir özenle sürdürülüyor. Şu an için durumu stabil. Doktorlarına ve tüm sağlık ekibine ne kadar teşekkür etsek az. Olumlu ya da olumsuz her türlü gelişmeyi sizinle paylaşacağız. Anlayışınız için teşekkür ederim."
NE OLMUŞTU?
Sanat hayatında 72. yılını geride bırakan ve "Devlet Sanatçısı" unvanı bulunan duayen ismin, bir süredir özel bir hastanede tedavi görüyordu. Haldun Dormen, 5 Ocak'ta yoğun bakıma alınmıştı.
Sanatçı, 12 Ocak'ta ise solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edilmişti.
Kaynak: Haber Merkezi