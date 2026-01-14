Haldun Dormen'in Sağlık Durumu Nasıl? Oğlu Hastaneden Duyurdu

Sosyal medyada yayılan ölüm haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Ömer Dormen, babasının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü ve durumunun şu an için stabil olduğunu duyurdu. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgiyi kendi sosyal medya hesabından paylaşan Dormen, kamuoyunu yalnızca aileden yapılacak açıklamalara itibar edilmesi konusunda uyardı.

Ömer Dormen’in paylaşımında yer alan açıklama ise şöyle:

"Mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm sevenlerinin ve dostlarının bu süreçte bizlere verdiği destek bizim için çok kıymetli. Babam Haldun Dormen için “hayatını kaybetti” yönünde çıkan haberler doğru değildir. Benden duymadığınız sürece lütfen bu tür haberlere itibar etmeyiniz.

Tedavisi yoğun bakımda büyük bir özenle sürdürülüyor. Şu an için durumu stabil. Doktorlarına ve tüm sağlık ekibine ne kadar teşekkür etsek az. Olumlu ya da olumsuz her türlü gelişmeyi sizinle paylaşacağız. Anlayışınız için teşekkür ederim."