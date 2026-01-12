Haldun Dormen'den Kötü Haber! Entübe Edildi

Enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçı Haldun Dormen'in entübe edildiği öğrenildi.

Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen (97), kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu. Bir süredir tedavisi devam eden Dormen, yoğun bakıma alındı. Haldun Dormen’in oğlu Ömer Dormen, 12 Ocak’ta babasının entübe edildiğini açıkladı.

Ömer Dormen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“YAPARSIN ŞEKERİM! Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin.”

HALDUN DORMEN KİMDİR?

Tiyatrodan sinemaya, televizyondan sahne sanatlarına uzanan kariyeriyle Türk sanat dünyasının önemli isimlerinden biri olan Haldun Dormen, 5 Nisan 1928’de Mersin’de dünyaya geldi. Dormen, Sait Ömer Bey ile Nimet Rüştü Hanım’ın oğludur.

Galatasaray Lisesi ve Robert Kolej’de eğitim gördükten sonra yükseköğrenimi için Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Dormen, burada tiyatro alanında çalışmalarda bulundu. 1954 yılında Türkiye’ye dönen sanatçı, Beyoğlu’nda Erol Günaydın, Nisa Serezli, Metin Serezli ve Erol Keskin ile birlikte Cep Tiyatrosu’nu kurdu. Kendi adını taşıyan Dormen Tiyatrosu’nu ise 1957’de hayata geçirdi.

Erol Günaydın’dan Altan Erbulak’a, Metin ve Nisa Serezli’den İzzet Günay, Yılmaz Köksal ve Ayfer Feray’a kadar pek çok sanatçının yetişmesine katkı sağladı. 1961 yılında sahnelediği Sokak Kızı İrma, Türkiye’de Batılı tarzda sahnelenen ilk müzikal olarak tiyatro tarihine geçti.

Sanat yaşamı boyunca sayısız başarıya imza atan Dormen, 1959 yılında halkla ilişkiler alanında uluslararası ün kazanan Betül Mardin ile evlendi. Sekiz yıl süren bu evlilikten Ömer adında bir oğlu oldu.

Devlet Sanatçısı unvanına da sahip olan usta sanatçı, bu yıl sanat hayatındaki 72. yılını geride bırakıyor. 1990’lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru unvanıyla ödüllendirilen Dormen, ayrıca birçok prestijli festivalden onur ödülleri aldı.

