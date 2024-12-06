Hakkında Gözaltı Kararı Verilmişti: Ünlü Manken Deniz Akkaya 9 Gündür Firari

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü manken Deniz Akkaya hakkında çocuğunun vesayet davasına bakan hakime yönelik sosyal medya hesabından yaptığı "hakaret" ve "tehdit" içerikli paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı. Gözaltı kararı 26 Kasım'da verildi ancak Akkaya halen bulunamadı. Ünlü manken, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

9 GÜNDÜR FİRARİ

Sabah gazetesinden Oğuzhan Uysal’ın haberine göre, Deniz Akkaya tam 9 gündür firari durumda. Ünlü mankenin nerede olduğu hakkında resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

SAVCILIĞA MEVCUTLU OLARAK GÖTÜRÜLECEK

Yetkililer, Deniz Akkaya’nın yakalanmasının ardından adliyeye mevcutlu olarak götürülerek savcılıkta ifade vereceğini açıkladı. Ancak bugüne kadar gözaltı kararı uygulanamadı. Tüm bu gelişmelere rağmen Deniz Akkaya’nın sosyal medya hesaplarında paylaşımlarına devam ettiği görüldü. Takipçileri ise bu durumu eleştirerek yetkililere çağrıda bulundu.

DENİZ AKKAYA KİMDİR?

Bir dönemin en popüler modellerinden biri olan Deniz Akkaya, kariyerine modellik yaparak başladı. Daha sonra televizyon dünyasında sunuculuk ve oyunculuk yapan Akkaya, özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.