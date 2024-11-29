Hakan Peker ve Oğlunu Görenler Şaşırıyor! 'Hiç Babası Gibi Durmuyor...'
Ünlü sanatçı Hakan Peker'in oğlu olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. 9 yıl önce dede olan Peker ve oğlunu görenler 'Arkadaş gibiler', 'Babası gibi durmuyor' yorumları yapıyor.
63 yaşındaki Hakan Peker, sosyal medyada yine genç görünümüyle gündemde. Hakan Peker'in oğlu olduğunu duyanlar çok şaşırıyor.
Hakan Peker'in oğlu Burak Peker, babasıyla çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmıştı.
Hakan Peker'in oğlu ile fotoğrafı şaşkınlık yarattı. Burak Peker ile babası Hakan Peker'e yorum yağdı.
"BABANIZ GİBİ DURMUYOR"
Yıllardan bu yana fit görüntüsü nedeniyle beğeni toplayan Hakan Peker'in yaşına oranla çok genç durması, takipçilerinin dikkatinden de kaçmadı.
Çok sayıda takipçi, Burak Peker'in paylaşımının altına "Babanız gibi durmuyor, Hakan Bey çok genç", "Oğlu daha büyük duruyor", "Arkadaş gibiler" şeklinde yorumlarda bulundu.
Burak Peker, sanatçının 1981 yılında yaptığı ilk evliliğinden 1983 yılında dünyaya geldi. Oğul Peker, 2015 yılında baba olunca Hakan Peker'in dede olduğunu duyanlar yine şaşırmıştı.
Şimdilerde 63 yaşında olan Hakan Peker, yaşına göre hala oldukça genç gösteriyor.
Baba ve oğulun zaman zaman yaptığı paylaşımlar gündem olmaya devam ediyor.