Hakan Peker ve Oğlunu Görenler Şaşırıyor! 'Hiç Babası Gibi Durmuyor...'

Ünlü sanatçı Hakan Peker'in oğlu olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. 9 yıl önce dede olan Peker ve oğlunu görenler 'Arkadaş gibiler', 'Babası gibi durmuyor' yorumları yapıyor.

Hakan Peker
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Hakan Peker ve Oğlunu Görenler Şaşırıyor! 'Hiç Babası Gibi Durmuyor...' - Resim: 1

63 yaşındaki Hakan Peker, sosyal medyada yine genç görünümüyle gündemde. Hakan Peker'in oğlu olduğunu duyanlar çok şaşırıyor.

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Hakan Peker ve Oğlunu Görenler Şaşırıyor! 'Hiç Babası Gibi Durmuyor...' - Resim: 2

Hakan Peker'in oğlu Burak Peker, babasıyla çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmıştı.

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Hakan Peker ve Oğlunu Görenler Şaşırıyor! 'Hiç Babası Gibi Durmuyor...' - Resim: 3

Hakan Peker'in oğlu ile fotoğrafı şaşkınlık yarattı. Burak Peker ile babası Hakan Peker'e yorum yağdı.

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Hakan Peker ve Oğlunu Görenler Şaşırıyor! 'Hiç Babası Gibi Durmuyor...' - Resim: 4

"BABANIZ GİBİ DURMUYOR"

Yıllardan bu yana fit görüntüsü nedeniyle beğeni toplayan Hakan Peker'in yaşına oranla çok genç durması, takipçilerinin dikkatinden de kaçmadı.

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Hakan Peker ve Oğlunu Görenler Şaşırıyor! 'Hiç Babası Gibi Durmuyor...' - Resim: 5

Çok sayıda takipçi, Burak Peker'in paylaşımının altına "Babanız gibi durmuyor, Hakan Bey çok genç", "Oğlu daha büyük duruyor", "Arkadaş gibiler" şeklinde yorumlarda bulundu.

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Hakan Peker ve Oğlunu Görenler Şaşırıyor! 'Hiç Babası Gibi Durmuyor...' - Resim: 6

Burak Peker, sanatçının 1981 yılında yaptığı ilk evliliğinden 1983 yılında dünyaya geldi. Oğul Peker, 2015 yılında baba olunca Hakan Peker'in dede olduğunu duyanlar yine şaşırmıştı.

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Hakan Peker ve Oğlunu Görenler Şaşırıyor! 'Hiç Babası Gibi Durmuyor...' - Resim: 7

Şimdilerde 63 yaşında olan Hakan Peker, yaşına göre hala oldukça genç gösteriyor.

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Hakan Peker ve Oğlunu Görenler Şaşırıyor! 'Hiç Babası Gibi Durmuyor...' - Resim: 8

Baba ve oğulun zaman zaman yaptığı paylaşımlar gündem olmaya devam ediyor.

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