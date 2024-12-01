Hadise'den 2 Yıl Sonra Gelen 'Mehmet Dinçerler' İtirafı: 'Konuşmama' Sözleşmesi Yapmışlar

'Esas Oğlan' dizisi ile ilk oyunculuk deneyiminin heyecanını yaşayan ünlü şarkıcı Hadise'den iki yıl sonra eski eşi Mehmet Dinçerler hakkında itiraf geldi.

Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuk olan Hadise, Dinçerler ile konuşmamalarının ardındaki gerçeği ilk kez açıkladı. Altaylı'nın "Durduk yere ani bir evlilik oldu" sözleri üzerine "Evet" diyen Hadise, Altaylı’nın "Niye ani bir evlilik? Ben bazen merak ediyorum insanlar niye evleniyorlar diye rahat mı battı diye?" demesi üzerine kahkaha attı.

"Birkaç şey söyleyebilirim" diyerek söze giren Hadise "Çünkü aramızda bir sözleşme var o yüzden, konuşmama sözleşmesi" ifadelerini kullandı.