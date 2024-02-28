Hadise yeni bir aşka yelken açtı: Sevgilisiyle dans etti
Gönlünü iş insanı Mert Ayaydın'a kaptıran ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisiyle bir mekânda samimi bir şekilde görüntülendi.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hadise, aşk orucunu bozdu. İş insanı Mert Ayaydın ile yeni bir aşka yelken açan şarkıcı, yeni sevgilisiyle bir mekâna eğlenmeye gitti.
Hadise, mekânda Mert Ayaydın ile romantik anlar yaşadı. Siyah bir elbise giydiği görülen Hadise, sevgilisiyle dans etti.
Aşka gelen Hadise ile Mert Ayaydın, birbirlerine sarılıp öpüştü.
38 yaşındaki Hadise'nin Mert Ayaydın ile samimi anları objektiflere böyle yansıdı.
Mekândan ayrı ayrı çıkan ikiliden Mert Ayaydın, konuşmamayı tercih ederken Hadise, gazetecilerin "Hayırlı olsun" demesi üzerine gülümseyerek teşekkür etmekle yetindi.
Hadise, daha sonra otomobiline binip oradan uzaklaştı.