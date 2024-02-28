Hadise yeni bir aşka yelken açtı: Sevgilisiyle dans etti

Gönlünü iş insanı Mert Ayaydın'a kaptıran ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisiyle bir mekânda samimi bir şekilde görüntülendi.

Hadise
Son Güncelleme:
Hadise yeni bir aşka yelken açtı: Sevgilisiyle dans etti - Resim: 1

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hadise, aşk orucunu bozdu. İş insanı Mert Ayaydın ile yeni bir aşka yelken açan şarkıcı, yeni sevgilisiyle bir mekâna eğlenmeye gitti.

1 6
Hadise yeni bir aşka yelken açtı: Sevgilisiyle dans etti - Resim: 2

Hadise, mekânda Mert Ayaydın ile romantik anlar yaşadı. Siyah bir elbise giydiği görülen Hadise, sevgilisiyle dans etti.

2 6
Hadise yeni bir aşka yelken açtı: Sevgilisiyle dans etti - Resim: 3

Aşka gelen Hadise ile Mert Ayaydın, birbirlerine sarılıp öpüştü.

3 6
Hadise yeni bir aşka yelken açtı: Sevgilisiyle dans etti - Resim: 4

38 yaşındaki Hadise'nin Mert Ayaydın ile samimi anları objektiflere böyle yansıdı.

4 6
Hadise yeni bir aşka yelken açtı: Sevgilisiyle dans etti - Resim: 5

Mekândan ayrı ayrı çıkan ikiliden Mert Ayaydın, konuşmamayı tercih ederken Hadise, gazetecilerin "Hayırlı olsun" demesi üzerine gülümseyerek teşekkür etmekle yetindi.

5 6
Hadise yeni bir aşka yelken açtı: Sevgilisiyle dans etti - Resim: 6

Hadise, daha sonra otomobiline binip oradan uzaklaştı.

6 6