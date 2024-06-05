Hadise: Erkeğin maddi gücü önemli, 'neyine güvenip bana yaklaşıyorsun' diye sorarım

Ünlü şarkıcı Hadise, konuk olduğu bir programda "Erkeğin maddi gücü önemli. 'Neyine güvenip bana yaklaşıyorsun' diye sorarım ben" dedi.

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Hadise: Erkeğin maddi gücü önemli, 'neyine güvenip bana yaklaşıyorsun' diye sorarım

Hadise, önceki gün dijital platformda yayınlanan bir programa konuk oldu. Ünlü şarkıcı özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

"İlişkilerimde ödediğim tatiller olmuştur. Erkek dürüst olacak, 'benim durumum yok şu an, yarı yarıya yapalım' dese ne güzel! Ama erkeğin maddi gücü önemli" ifadelerini kullanan Hadise, "'Neyine güvenip bana yaklaşıyorsun' diye sorarım ben. 'Kendine güvenen şöyle gelsin' diye bir paylaşım da yapmıştım. Bu kadını her şeyiyle taşıyabileceksen gel" dedi.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Özel hayatıyla ilgili konuşan Hadise, bir süredir yalnız olduğunu söyledi. Başarılı şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımda uzun zamandır ilk kez kendimi çok iyi hissediyorum. Hayatımda da uzun zamandır yalnızım. Yani aşk çok sevdiğimi bir şey ama şu an hayatımda kimse yok."

"ANNE OLMAK İSTİYORUM"

Tekrar evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı çok istediğini söyleyen Hadise, "Bir şeylerin bitebileceğine inanıyorum. Benim gibi deli, kreatif kafaya sahip bir kadın için sonsuza dek bir kişiyle ömür boyu mutlu olamaz. Tekrar evlenir misin diye sorarsan 'evet', tekrar boşanır mısın diye sorarsan yine 'evet' derim. Yeğenim Melik Hamza'dan dolayı da bir çocuk istiyorum. Çocukları çok seviyorum. Bu dünyaya çok güzel bir çocuk yetiştireceğimi inanıyorum. O yüzden anne olmak isterim" dedi.

"FAKE HESABIM VAR"

Hadise, sosyal medya hesabından hiç kimseyi takip etmemesi üzerine "Fake hesabın var mı?" sorusuna ise "Evet fake hesabım var. Kendi hesabımdan yanlışlıkla birini like'ladığımı düşünsene... Bu olayın nerelere geleceğini düşün. Bu çok büyük bir risk olduğu için bir fake hesabımdan her şeyi takip ediyorum" yanıtını verdi.

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