Hababam Sınıfı'nın Semra Hocası'na yıllar acımadı: Son halini görenler tanıyamadı

Türk sinemasına unutulmaz karakterler kazandıran Hababam Sınıfı hala gündeme gelmeye devam ediyor. Filmde dikkat çeken oyunculardan biri de Semra Hoca rolüne hayat veren Semra Özdamar oldu. Semra Hoca, izleyicileri gülümseten sahnelere imza atmıştı. Semra Özdamar'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.