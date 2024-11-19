Gülşen Sahnede Gözyaşlarına Boğuldu: İki Büyük Kayıp Üst Üste Geldi

Ünlü şarkıcı Gülşen, sahnelere verdiği kısa bir aranın ardından Harbiye Açıkhava’da sevenleriyle buluştu. Ancak, yakın zamanda yaşadığı acı kayıplar sanatçının duygusal anlar yaşamasına neden oldu. Babası Arslan Bayraktar ve yakın dostu Metin Arolat’ın vefatları, Gülşen’i sahnede derinden etkiledi.

UZUN BİR ARADAN SONRA SAHNELERE DÖNDÜ

Cesur sahne şovları, iddialı kostümleri ve hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Gülşen, son dönemde üst üste yaşadığı kayıplarla zor bir süreçten geçiyor. 28 Kasım’da babasını son yolculuğuna uğurlayan ünlü sanatçı, bu acının hemen öncesinde, Eylül ayında yakın dostu Metin Arolat’ı kaybetmişti.

Gülşen, Harbiye konserinde her iki kaybını da anarken gözyaşlarına hakim olamadı. Sevenlerinin desteğiyle sahneye dönen sanatçı, o anlarda duygusal bir çöküntü yaşadı.

"YİNE BİR BAŞIMA" ŞARKISINDA DUYGUSAL ANLAR

Gülşen, sahnede yakın dostu Metin Arolat’ı anmak için ünlü sanatçının "Yine Bir Başıma" şarkısını seslendirdi. Şarkıya başlarken güçlü durmaya çalışsa da barkovizyona yansıtılan Metin Arolat görüntüleri sırasında gözyaşlarını tutamadı ve performansına devam edemedi.

SOSYAL MEDYADA DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Gülşen’in sahnedeki bu zor anları, konserin ardından sosyal medyada hızla gündem oldu. Hayranları ve sanatçının sevenleri, “Üst üste gelen kayıplar çok zor, Allah sabır versin” ve “Yalnız değilsin Gülşen” gibi mesajlarla desteklerini iletti.

Gülşen’in güçlü bir şekilde sahneye dönmesine rağmen yaşadığı bu duygusal anlar, onun sanatı ve hayranlarıyla kurduğu özel bağı bir kez daha ortaya koydu. Harbiye Açıkhava’da yaşanan bu unutulmaz konser, sanatçının hem acılarını hem de gücünü gözler önüne serdi.

Kaynak: Haber Merkezi