Güldür Güldür'de oynayan ünlü tiyatrocu verdiği kilolarla gündem oldu! Görenler tanıyamadı
Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show programında yer alan İbrahim karakterini canlandıran Onur Atilla'nın verdiği kilolar görenleri şaşırttı.
Güldür Güldür Show programında yer alan ve İbrahim karakterine hayat veren Onur Atilla verdiği kilolar sonrası gündem oldu.
Tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu yaptığı bilinen ismin güzel sanatlar akademisinde eğitim aldığı ve pek çok sinema filminde de rol aldığı biliniyor.
VERDİĞİ KİLOLARLA GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI!
Başarılı komedyen Onur Atilla'nın son hali izleyicileri şaşırttı. Onlarca kilo verdiği ve oldukça zayıfladığı görülen Onur Atilla'nın zayıflığını kimi vatandaş olumlu bulurken kimisi ise "Eski sempatikliği gitmiş, yazık olmuş" yorumlarında bulundu ve ünlü oyuncuyu tanımakta zorlandı.
ONUR ATİLLA KİMDİR?
37 yaşında olan ve PERA Güzel Sanatlar Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Atilla,18 Mayıs 1986 İstanbul doğumludur. Anadolu Üniversitesi ile beraber PERA Güzel Sanatlar Akademisi Oyunculuk Bölümü'nde de eğitim almıştır.
Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi 'nde okuduğu senelerde tiyatro ile tanışan isim 2001 senesinden bu yana tiyatro oyunlarında rol almakta. Onur Atilla, Sinem Ayyıldız ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.