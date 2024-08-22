Gönül Dağı'nda Şoke Eden Ayrılık: Ünlü Oyuncu Diziyi Bırakıp Yurt Dışına Gidiyor
Ekranların reyting rekortmeni dizisi “Gönül Dağı” yakında beşinci sezonuyla ekranlarda olacak. Dizinin oyuncularından Feyza Işık ise projeye veda edip sinema eğitimi almak için Hollanda’ya gitme kararı aldı.
TRT1'in fenomen dizisi “Gönül Dağı” 5. sezonuyla da cumartesi akşamları ekrana gelmeye devam edecek. Yeni sezon çekimleri geçen hafta başlayan Köprü Film imzalı dizide son olarak bir ayrılık yaşandı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yahya Samancı’nın yönettiği, Müslüm Şahin’in görüntü yönetmenliğini yaptığı Gönül Dağı’nın ilk sezonundan beri hikayede yer alan karakterlerinden Döndü’ye hayat veren Feyza Işık ekibe veda etti.
Feyza Işık, sinema eğitimi almak için 3 aylığına Hollanda’ya gidiyor. Kendi senaryosunu yazan oyuncu, yeni yıl itibarıyla gelen teklifleri değerlendirecek.
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