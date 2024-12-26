Gönül Dağı Dizisinden Veda! Artık Kadroda Yer Almayacak

1 SEZON DAHA DEVAM EDEBİLİR



Öte yandan izlenme rekorları Kıran Gönül dağı dizisinin 2026 sonuna dek devam edebileceği öne sürüldü. Dizinin reyting başarısı göz önünde tutulursa en az 10 sezon devam etmesi öngörülüyor.

Erdal Cindoruk daha önce de NOW TV ekranlarında yayımlanan O Hayat Benim dizisinde rol almıştı.

YALAN DİZİSİNE FİNAL YAPTIRDI



Kanal D ekranlarında yayımlanan iddialı dizi Yalan final yapmak zorunda kaldı. Gönül Dağı'nın başarısı nedeniyle sıkıntıya düşen Yalan reyting kaybı yaşadığı için sona erdi. Bu hafta yayımlanacak son bölümüyle Kanal D dizisi ekrana veda edecek.