Gönül Dağı Dizisinden Veda! Artık Kadroda Yer Almayacak
Beş sezondur ekranda olan TRT1 dizisi Gönül Dağı ekranda en çok izlenen diziler arasında yer alırken diziden flaş bir isim ayrılacak.
ulusalpost.com'un aktardığı bilgilere göre; Gönül Dağı dizisi izlenme rekorları kırmaya devam ederken üzücü bir haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Beş sezondur TRT’de cumartesi akşamları seyirciyle buluşan Gönül Dağı’nın Hüseyin’i Erdal Cindoruk ekibe veda etmeye hazırlanıyor.
“Gönül Dağı” cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Köprü Film imzalı dizide yakında flaş bir ayrılık yaşanacak. TRT’nin beşinci sezonunda da reyting başarısıyla adından söz ettiren dizisinden Hüseyin’i Erdal Cindoruk ekibe veda ediyor. Yapım şirketiyle karşılıklı anlaşan usta oyuncunun “Gönül Dağı”nın160. Bölümünde son kez seyirci karşısına çıkacağı öğrenildi.
1 SEZON DAHA DEVAM EDEBİLİR
Öte yandan izlenme rekorları Kıran Gönül dağı dizisinin 2026 sonuna dek devam edebileceği öne sürüldü. Dizinin reyting başarısı göz önünde tutulursa en az 10 sezon devam etmesi öngörülüyor.
Erdal Cindoruk daha önce de NOW TV ekranlarında yayımlanan O Hayat Benim dizisinde rol almıştı.
YALAN DİZİSİNE FİNAL YAPTIRDI
Kanal D ekranlarında yayımlanan iddialı dizi Yalan final yapmak zorunda kaldı. Gönül Dağı'nın başarısı nedeniyle sıkıntıya düşen Yalan reyting kaybı yaşadığı için sona erdi. Bu hafta yayımlanacak son bölümüyle Kanal D dizisi ekrana veda edecek.