Gönül Dağı Dizisinden Hayranlarını Yıkan Haber! Apar Topar Ayrıldı

"GÖREVİM SONA ERMİŞTİR"

Cindoruk, paylaşımında emeği geçenlere teşekkür etti. Cindoruk, "Sevgili dostlar. Gönül Dağı dizisinde, bu bölüm itibari ile görevim sona ermiştir. Bende emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.