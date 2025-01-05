Gönül Dağı Dizisinden Hayranlarını Yıkan Haber! Apar Topar Ayrıldı
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, hayranlarını üzen bir ayrılık haberiyle gündeme geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Dizide Hüseyin karakterine hayat veren usta oyuncu Erdal Cindoruk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla diziden ayrıldığını duyurdu.
Cindoruk, sosyal medya paylaşımında, "Sevgili dostlar, Gönül Dağı dizisinde bu bölüm itibarıyla görevim sona ermiştir" ifadelerini kullandı.
DİZİNİN GÜÇLÜ KADROSUNDA ŞOK AYRILIK
Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Melis Sevinç, Zümre Meğreli, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar ve Eser Eyüboğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı Gönül Dağı, Erdal Cindoruk’un ayrılığıyla dikkatleri üzerine çekti.
"GÖREVİM SONA ERMİŞTİR"
Cindoruk, paylaşımında emeği geçenlere teşekkür etti. Cindoruk, "Sevgili dostlar. Gönül Dağı dizisinde, bu bölüm itibari ile görevim sona ermiştir. Bende emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.