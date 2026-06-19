Gökhan Özen 2'nci Kez Evleniyor

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Uzun yıllardır özel yaşamını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden Özen, Naz Canbaz ile olan ilişkisini ilk kez 2025 yılının ağustos ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Çiftin birlikteliği kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

EVLİLİK TEKLİFİNE “EVET” YANITI

İlişkilerini evlilikle taçlandırmak isteyen Gökhan Özen, sevgilisine romantik bir evlenme teklifinde bulundu. Naz Canbaz’ın teklife “Evet” yanıtı vermesinin ardından ünlü şarkıcı, tektaş yüzüğün fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Özen paylaşımında, “Resmen nişanlandı” ifadelerini kullanarak mutluluğunu gözler önüne serdi.

DUYGUSAL PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü sanatçı daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda ise, “Bu yüzük bir yüzükten fazlası… Bir söz, bir ömür…” sözleriyle duygularını dile getirdi.

İKİNCİ KEZ NİKAH MASASINA OTURACAK

46 yaşındaki Gökhan Özen, 2010 yılında Selen Sevigen ile evlenmiş, çift 2016 yılında yollarını ayırmıştı. Bu evlilikten Ada Deren ve Derin Su adında iki kız çocuğu bulunan Özen, yıllar sonra yeniden evlilik hazırlığı yapıyor.

Kaynak: Haber Merkezi