Gökhan Çıra, kızıyla yaptığı paylaşıma gelen yorumlara ateş püskürdü

Gökhan Çıra daha sonra gelen yorumlardan rahatsız oldu ve çileden çıktı. Gökhan Çıra paylaşımında "Eğer bir gram erkekliğiniz varsa gelip yüzüme söyleyin. Bakmayın sustuğuma birine kurulursam kızıma laf eden kızım için yapmayacağım hiç bir şey yok. Benim sabrımı en çok deneyeceğiniz şey kızım olsun" dedi.