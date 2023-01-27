Gökhan Çıra 'baba oldum' demişti: Selin Ciğerci 'anne oldum' dedi, her şeyi anlattı

Gökhan Çıra, sosyal medya hesabından geçtiğimiz gün baba olduğunu duyurarak, “Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım, hayatına feda olsun.