Gökhan Çıra 'baba oldum' demişti: Selin Ciğerci 'anne oldum' dedi, her şeyi anlattı
Gökhan Çıra geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak baba olduğunu duyurmuştu. Ortaya çıkan dedikodulardan sonra fenomen Selin Ciğerci’den de açıklama geldi. Ciğerci, çocuğunun annesinin kendisi olduğunu belirtti.
Gökhan Çıra, sosyal medya hesabından geçtiğimiz gün baba olduğunu duyurarak, “Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım, hayatına feda olsun.
Hayırlı bir evlat olursun inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu büyüyelim canım kızım, hoş geldin. Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim kızım" ifadelerini kullanmıştı.
Konuyla ilgili birçok dedikodunun meydana çıkmasından sonra ünlü fenomen Selin Ciğerci'den merak edilen açıklamalar geldi. Ciğerci, çocuğun Gökhan Çıra ve kendisine ait olduğunu ve evlat edinme işlemlerinin tamamlandığını söyledi.
Selin Ciğerci konuyla ilgili sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı;