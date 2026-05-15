Gökçe Bahadır Hamile mi? Sürpriz Bebek İddiası

Bir döneme damga vuran “Hayat Bilgisi” dizisindeki “Törpü Yeliz” karakteriyle hafızalara kazınan, ardından “Yaprak Dökümü” dizisinde canlandırdığı “Leyla” rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gökçe Bahadır, kariyerinin yanı sıra mutlu evliliğiyle de dikkat çekiyor.

Bahadır, 2022 yılında müzisyen Emir Ersoy ile dünyaevine girmişti. Sezen Aksu’nun proje albümünde birlikte çalışırken yakınlaşan çiftin ilişkisi kısa sürede aşka dönüşmüş, ardından evlilik kararı gelmişti.

MAGAZİN GÜNDEMİNİ HAREKETLENDİREN İDDİA

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık mutluluk pozları veren çift hakkında ortaya atılan son iddia ise hayranlarını heyecanlandırdı. İddiaya göre 44 yaşındaki oyuncu, hamileliğinin ilk dönemlerini yaşıyor.

Evliliklerinde 4 yılı geride bırakan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, magazin dünyasında konuşulan bebek iddiası kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Haber Merkezi