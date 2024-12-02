Giray Altınok Prens'teki Gündem Olan Sahneyi Nasıl Çektiklerini Anlattı

AÇILIŞ SAHNESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Programda Prens dizisinin meşhur açılış sahnesine dair anısını anlatan Altınok, izleyicileri kahkahaya boğdu. İlk bölümdeki çıplak sahne çekimini anlatan oyuncu, "Sahneyi çekiyoruz. 'Böyle bir sahne var. Birilerinin gelmesi lazım' dedim. Dün akşam hareketli geçmiş. Bir tur aldık güzel oldu. 'Bir tur daha alalım ara verelim.' dediler. Ben de bornozumu giydim. Herkes bornozunu giydi. Bir tane hanımefendi ellerinden tahtaya bağlı şekilde yerde çıplak oturuyor. 'Açmayın çok uzun sürüyor. Ben böyle beklerim' dedi. Duruyor, ben de bornozumla duruyorum. Yanından geçerken 'Giray Bey beni hatırladınız mı?' dedi. Şöyle bir baktım 'Ben sizi hatırlayamadım' dedim. 'Bir deneme çekimine girmiştim. Siz bana orada tavsiye vermiştiniz' dedi. 'Allah' dedim." dedi.