Giray Altınok Prens'teki Gündem Olan Sahneyi Nasıl Çektiklerini Anlattı
Giray Altınok, Prens dizisinin yeni sezonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İlk sahnedeki çıplak çekimden seyirciden gelen sert tepkilere kadar birçok detayı paylaşan Altınok, "Ne anamız kaldı ne avradımız, bu bir dizi" dedi. Ünlü oyuncu, yazdığı senaryoların çalındığını da söyledi.
Sevilen komedi dizisi Prens’in yaratıcısı ve başrol oyuncusu Giray Altınok, dizinin heyecanla beklenen 3. sezonunun müjdesini geçtiğimiz günlerde vermişti. Kısa süre önce baba olan Altınok, hem özel hayatı hem de başarılı kariyeriyle gündemde. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta İbrahim Selim’in programına katılarak diziye dair keyifli anılarını paylaştı.
AÇILIŞ SAHNESİ GÜNDEM OLMUŞTU
Programda Prens dizisinin meşhur açılış sahnesine dair anısını anlatan Altınok, izleyicileri kahkahaya boğdu. İlk bölümdeki çıplak sahne çekimini anlatan oyuncu, "Sahneyi çekiyoruz. 'Böyle bir sahne var. Birilerinin gelmesi lazım' dedim. Dün akşam hareketli geçmiş. Bir tur aldık güzel oldu. 'Bir tur daha alalım ara verelim.' dediler. Ben de bornozumu giydim. Herkes bornozunu giydi. Bir tane hanımefendi ellerinden tahtaya bağlı şekilde yerde çıplak oturuyor. 'Açmayın çok uzun sürüyor. Ben böyle beklerim' dedi. Duruyor, ben de bornozumla duruyorum. Yanından geçerken 'Giray Bey beni hatırladınız mı?' dedi. Şöyle bir baktım 'Ben sizi hatırlayamadım' dedim. 'Bir deneme çekimine girmiştim. Siz bana orada tavsiye vermiştiniz' dedi. 'Allah' dedim." dedi.
Sahnenin set ekibi için zorlu geçtiğini belirten Altınok, oyuncuların ise oldukça rahat olduğunu söyledi. Çekimlerin modern bir ortamda geçtiğini ifade eden oyuncu, "İkinci tekrar sırasında oyuncular bornozlarını bile giymedi. Bu sahneyi ilk sahne olarak verdik ve insanlar bunun tekrarını bekledi," diyerek sahnenin ilgi çekici yanını vurguladı.
Altınok, kariyerinin ilk dönemlerinde yazdığı senaryoların bazı sahnelerinin çalındığını ve başka yapımlarda kullanıldığını söyledi. Bir dönem gece bekçisi olmak için başvurduğunu ama reddedildiğini belirten Altınok, “Çok mutsuz bir adamın okula bakmasını istemem” denilerek işe alınmadığını anlattı.
3. SEZON GELİYOR
2025 Nisan ayında yayınlanacak 3. sezondan ipuçları veren Altınok, karakterlerin ölümüyle seyircinin kurduğu bağa dikkat çekti. Özellikle Saksonya Dükü Philippe’in ölümüne gelen sert tepkileri anlatan Altınok, “Bu dünyada kötüler kadar iyiler de ölüyor. Ne anamız ne avradımız kaldı; gelen mesajlardan savcılıktan çıkmamam lazım” diyerek izleyicinin diziye olan yoğun ilgisini mizahi bir dille aktardı.