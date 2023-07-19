Gigi Hadid gözaltına alındı
Geçtiğimiz hafta arkadaşı Leah Nicole McCarthy ile Cayman Adaları'na giden Gigi Hadid'in gözaltına alındığı ortaya çıktı. Cayman Adaları'ndaki Owen Roberts Uluslararası Havaalanı'nda Hadid ile McCarthy'nin bavulunda az miktarda uyuşturucu bulundu
Özel bir jetle seyahat eden Gigi Hadid ile Leah Nicole McCarthy'nin bagajında gümrük görevlileri tarafından kapsamlı bir arama yapıldı. O arama sırasında da Hadid ile McCarthy'nin bavullarında az miktarda uyuşturucu madde bulundu.
MAHKEMEDE SUÇLU BULUNDULAR
Gigi Hadid ile Leah Nicole McCarthy, gözaltına alındı ve 12 Temmuz'da mahkemeye çıkarıldı. Hadid ile McCarthy, suçlu bulundu ve bin dolar para cezasına çarptırıldı. Hadid ile McCarthy daha sonra serbest kaldı.
Top modelin sözcüsü Hadid'in ve arkadaşının bagajında bulunan uyuşturucunun tıbbi kullanımının yasal olduğunu açıkladı. Hadid, sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımda her şeyin iyi sonuçlandığını belirtti.
GIGI HADID'İN SÖZCÜSÜ: TIBBİ KULLANIMI YASAL
Gigi Hadid'in sözcüsü, ünlü modelin New York'ta tıbbi ruhsatla yasal olarak satılan bir tür uyuşturucuyla yakalandığını açıkladı.
Sözcü, bu tür uyuşturucunun Cayman Adaları'nda da 2017'den beri tıbbi kullanım nedeniyle yasal olduğunu belirtip ünlü model ve arkadaşının tatillerine sorunsuz şekilde devam ettiğini ekledi.