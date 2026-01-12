Celil Nalçakan Ünlü Oyuncuyla El Ele Yakalandı

Bebek’te el ele görüntülenen Gamze Topuz ile Celil Nalçakan, magazin gündemine oturdu. Nalçakan’ın “20 yıllık arkadaşım” sözleri kafaları karıştırırken, Topuz’un gece saatlerinde Nalçakan’ın evinden yaptığı paylaşım aşk iddialarını güçlendirdi.

Oyuncu Gamze Topuz ile Celil Nalçakan, önceki akşam İstanbul’un gözde semtlerinden Bebek’te bir mekân çıkışı el ele objektiflere takıldı. Samimi görüntüleri kısa sürede magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşen ikili, aralarındaki ilişkinin boyutu konusunda merak uyandırdı.

Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Celil Nalçakan, gazetecilerin yanına gelerek, “20 yıllık arkadaşım, neden uzaktan çekiyorsunuz?” sözleriyle durumu açıklamaya çalıştı. Bu ifade, ikilinin sadece yakın dost mu yoksa yeni bir aşka mı yelken açtığı sorularını beraberinde getirdi.

Sorular karşısında sessiz kalmayı tercih eden Gamze Topuz’un, aynı gece geç saatlerde Nalçakan’ın evinden bir paylaşım yapması ise dedikoduları daha da alevlendirdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler ve paylaşımlar, hayranlar arasında “yeni bir aşk mı doğuyor?” yorumlarına yol açtı.

