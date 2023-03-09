Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo, Burcu Özberk ile takipleşmeye başladı

Yaklaşık 1 ay önce Galatasaray'a transfer olan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, güzel oyuncu Burcu Özberk'le takipleşmeye başladı. İtalya'da çalkantılı hayatıyla gündemden düşmeyen Zaniolo, Türkiye'ye hızlı bir giriş yaptı.

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Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo, Burcu Özberk ile takipleşmeye başladı - Resim: 1

Çalkantılı aşk yaşantısıyla İtalyan basınında gündemden düşmeyen futbolculardan olan Nicolo Zaniolo, Türkiye'de de manşetleri süslemeye başladı.

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Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo, Burcu Özberk ile takipleşmeye başladı - Resim: 2

Yıldız futbolcu, güzel dizi oyuncusu Burcu Özberk ile takipleşmeye başladı.

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Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo, Burcu Özberk ile takipleşmeye başladı - Resim: 3

İkilinin takipleşmesi taraftarların dikkatinden kaçmadı.

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Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo, Burcu Özberk ile takipleşmeye başladı - Resim: 4

2 yıl önce Sara Scaperrotta'dan ayrılıp Rumen model Madalina Diana Ghenea'ya gönlünü kaptıran Zaniolo, sonrasında ünlü blogger Chiara Nasti ile aşk yaşamaya başladı.

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