Tuba Büyüküstün Seda Bakanı Fena Bozdu: 'Seda, Sus Artık!'

Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan'ın 9 Temmuz'da gerçekleşen Zeytin Ağacı dizisinin galadaki görüntüleri TT oldu. İkilinin arasında gerilim olduğu iddia edilirken Büyüküstün, eleştiri yağmuruna tutuldu. Seda Bakan'ın "Herkes birbirini az da olsa eskiden tanıyordu, ama gerçek anlamda tanışınca..." sözleri Büyüküstün tarafından "Az da olsa tanımıyordu, ben seni tanımıyordum, Boncuk'u tanımıyordum, Sen de Boncuk'u tanımıyordun, beni tanımıyordun" şeklinde bölündü. Büyüküstün'ün bu tavrı dikkat çekerken "Seda, sus tamam, sus artık" demesi kameralara yansımıştı.