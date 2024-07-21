Tuba Büyüküstün Seda Bakanı Fena Bozdu: 'Seda, Sus Artık!'
Zeytin Ağacı dizisinde birlikte rol alan Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan dizinin galasında aralarında geçen diyalog gündem oldu. Tuba Büyüküstün’ün Seda Bakan konuşurken sözünü keserek “Ben seni tanımıyordum, artık sus” demesine eleştiri yağdı.
Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan'ın 9 Temmuz'da gerçekleşen Zeytin Ağacı dizisinin galadaki görüntüleri TT oldu. İkilinin arasında gerilim olduğu iddia edilirken Büyüküstün, eleştiri yağmuruna tutuldu. Seda Bakan'ın "Herkes birbirini az da olsa eskiden tanıyordu, ama gerçek anlamda tanışınca..." sözleri Büyüküstün tarafından "Az da olsa tanımıyordu, ben seni tanımıyordum, Boncuk'u tanımıyordum, Sen de Boncuk'u tanımıyordun, beni tanımıyordun" şeklinde bölündü. Büyüküstün'ün bu tavrı dikkat çekerken "Seda, sus tamam, sus artık" demesi kameralara yansımıştı.
BÜYÜKÜSTÜN FOTOĞRAF PAYLAŞTI
İkilinin arasındaki bu diyalog sonrası X’te (Twitter) TT olan Tuba Büyüküstün'ün tavrına sosyal medyada eleştiri yağdı. Tuba Büyüküstün eleştirilirken arkadaşı Seda Bakan ile bir karesini paylaştı ama eleştiri oklarının hedefinden çıkamadı. İşte yapılan o eleştirilerden bazıları...