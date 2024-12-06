Festivalde Kahkahaya Boğan Anlar: Spike Lee, Tuba Büyüküstün'ün İsmini Bir Türlü Söyleyemedi

Orta Doğu'da yayınlanan dizileri dolayısıyla büyük bir hayran kitlesi olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, 5-14 Aralık tarihleri arasında Suudi Arabistan’da düzenlenen Red Sea Film Festivali’ne katıldı. Kırmızı halıda da yürüyen oyuncu, etkinlikte ilginç bir olay yaşadı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; jüri başkanlığını Emmy Ödüllü efsanevi yönetmen Spike Lee’nin yaptığı festivalin açılış gecesinde jüri üyeleri tanıtıldı. Spike Lee, jüri üyeleri Minnie Driver, Daniel Dae Kim, Abu Bakr Shawky’le beraber Tuba Büyüküstün’ün adını da anons etmeye çalıştı ancak telaffuz edemedi.

SPIKE LEE ÖZÜR DİLEDİ

Ünlü yönetmen, ismini söylemekte zorlanıp peş peşe espri yapınca gülme krizine giren Büyüküstün oturduğu yerden adını söyledi. İngiliz oyuncu ve şarkıcı Minnie Driver da Tuba Büyüküstün’ün elini tutup onunla beraber kahkaha attı. Spike Lee ise Büyüküstün'ün adını söyleyemediği için özür diledi.