Ferit'in Yerine Yeni Başrol! Yalı Çapkını Dizisi Tümüyle Değişiyor

Yalı Çapkını dizisi, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı bir yapım olarak dikkat çekiyor. Ancak son zamanlarda diziye beklenmedik bir değişiklik yaşandı. Star TV ekranlarında yayımlanan bu dizide kadroya yeni bir başrol oyuncusu dahil edildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; OGM Pictures’ın Star TV için çektiği fenomen dizi Yalı Çapkını’nın 3. Sezonu yeni bir değişiklik olmazsa 13 Eylül’de açması planlanıyor. Dizinin kadrosuna ise peş peşe yeni oyuncular dahil oluyor.