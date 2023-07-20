Ferdi Tayfur'un kızına eski nişanlısından kaset şantajı! "Beni zorla yanında tuttun..."
İş insanı sevgilisi Burak Kalfa ile geçtiğimiz yıl nişanlanıp 16 gün sonra ayrılan Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, ayrıldığı nişanlısı iş insanı Burak Kalfa ile ilgili ağır suçlamalarda bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayfur, "Ben gemileri yaktım artık. Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun ama Allah artık öyle büyük ki kimseden korkmuyorum. Başına gelecek her şeyden sen sorumlusun." dedi.
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur (35), iş insanı sevgilisi Burak Kalfa ile geçtiğimiz yıl eylül ayında nişanlanmıştı. Çift, nişandan 16 gün sonra ayrılmış, bir dargın bir barışık geçen ilişkileri geçtiğimiz aylarda tamamen sona ermişti.
"SAHİPSİZ DEĞİLİM BURAK EFENDİ"
Tuğçe Tayfur, ayrılık sürecinden sonra Burak Kalfa'nın kendisini ve ailesini sürekli tehdit ettiğini öne sürdü.