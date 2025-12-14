Fenomen Dizi İçin Şok Karar! Final Sahnesi Çekildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Atv’nin salı akşamları seyirciyle buluşan O3 Medya imzalı Gözleri KaraDeniz dizisinin önümüzdeki salı final yapması gündeme geldi. Ancak final kararının yüzde yüz kesinleşmediği, yeni bölümde dakikalık tahmini reytinglerine bakılacağı öğrenildi.

FİNAL SAHNESİ ÇEKİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, beklentiyi karşılayacak ciddi bir artış yaşanmazsa yönetmenin çektiği final sahnesi dizinin sonuna eklenip “Gözleri KaraDeniz” 16. Bölümde ekrana veda edecek.

Altan Dönmez’in yönettiği, Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ı buluşturan dizi 6. Bölüm itibariyle ilk bölümünün çekildiği Rize’ye taşınmıştı.

Kaynak: Birsen Altuntaş