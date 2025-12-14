Fenomen Dizi İçin Şok Karar! Final Sahnesi Çekildi

Yeni sezonun iddialı başlayan dizilerinden Gözleri KaraDeniz’in önümüzdeki salı final yapması gündemde. Ancak kesin karar için son bir şans verilecek.

Son Güncelleme:
Fenomen Dizi İçin Şok Karar! Final Sahnesi Çekildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Atv’nin salı akşamları seyirciyle buluşan O3 Medya imzalı Gözleri KaraDeniz dizisinin önümüzdeki salı final yapması gündeme geldi. Ancak final kararının yüzde yüz kesinleşmediği, yeni bölümde dakikalık tahmini reytinglerine bakılacağı öğrenildi.

Fenomen Dizi İçin Şok Karar! Final Sahnesi Çekildi - Resim : 1

FİNAL SAHNESİ ÇEKİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, beklentiyi karşılayacak ciddi bir artış yaşanmazsa yönetmenin çektiği final sahnesi dizinin sonuna eklenip “Gözleri KaraDeniz” 16. Bölümde ekrana veda edecek.

Altan Dönmez’in yönettiği, Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ı buluşturan dizi 6. Bölüm itibariyle ilk bölümünün çekildiği Rize’ye taşınmıştı.

Star TV Son Noktayı Koydu: Fenomen Dizinin Fişi Çekildi! Final YapıyorStar TV Son Noktayı Koydu: Fenomen Dizinin Fişi Çekildi! Final YapıyorMagazin
A.B.İ Dizisinde Peş Peşe Ayrılık! Dizi Başlamadan Kriz ÇıktıA.B.İ Dizisinde Peş Peşe Ayrılık! Dizi Başlamadan Kriz ÇıktıMagazin

Kaynak: Birsen Altuntaş

Etiketler
Dizi ATV
Son Güncelleme:
Hollywood Filmlerinin Yıldızıydı: Ünlü Oyuncu New York’taki Evinde Ölü Bulundu Ünlü Oyuncu New York’taki Evinde Ölü Bulundu
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Oyuncu Seda Türkmen Yumurtalarını Dondurdu: 'Bir An Önce Anne Olmak İstiyorum' Oyuncu Seda Türkmen Yumurtalarını Dondurdu
Tek Kare Yetti! Sinem Ünsal Sosyal Medyada Fırtına Estirdi Tek Kare Yetti! Uzak Şehir’in Alya’sı Olay Yarattı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Sosyal Medyadan Duyurdu: Hailee Steinfeld Anne Oluyor Sosyal Medyadan Duyurdu, Anne Oluyor!
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Dev Marketi İkiye Bölünerek Satılıyor! Süpermarketler A101’e, Hipermarketler Anpagross’a Türkiye'nin Dev Marketi İkiye Bölünerek Satılıyor! Süpermarketler A101’e, Hipermarketler Anpagross’a
Trafik Sigortasında Kural Değişti! Araç Değil Sürücü Dönemi Başlıyor Trafik Sigortasında Kural Değişti! Araç Değil Sürücü Dönemi Başlıyor
AK Partili İsim Açıkladı: İşte Kulislerde Konuşulan Asgari Ücret Rakamı İşte Kulislerde Konuşulan Asgari Ücret Rakamı
CHP'nin Gölge Bakanlar Kadrosu Belli Oldu: İşte O İsimler… CHP'nin Gölge Bakanlar Kadrosu Belli Oldu: İşte O İsimler…
'Eşime Neden Baktın' Deyince Öldürüldü! Katil Suç Makinesi Çıktı 'Eşime Neden Baktın' Deyince Öldürüldü! Katil Suç Makinesi Çıktı