Farkı görenler inanamadı: Demet Özdemir'in shopsuz hali gündem oldu
Demet Özdemir'in Venedik Film Festivali'nden paylaşılan photoshopsuz fotoğrafları görenleri hayrete düşürdü. Ünlü oyuncunun fotoğrafları arasındaki fark sosyal medyanın gündemine oturdu.
Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Demet Özdemir, yer aldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.
Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 21'incisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülünü alan Özdemir, sosyal medyada gündem oldu.
Ödül gecesine katılan Özdemir, dünyaca ünlü bir markanın yırtmaçlı siyah elbisesini tercih etti.
Özdemir ödülünü almadan önce Venedik sokaklarında ve gondolda, ünlü Fransız fotoğraf sanatçısı Nicolas Gerardin'e poz verdi.