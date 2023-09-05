Farkı görenler inanamadı: Demet Özdemir'in shopsuz hali gündem oldu

Demet Özdemir'in Venedik Film Festivali'nden paylaşılan photoshopsuz fotoğrafları görenleri hayrete düşürdü. Ünlü oyuncunun fotoğrafları arasındaki fark sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Farkı görenler inanamadı: Demet Özdemir'in shopsuz hali gündem oldu - Resim: 1

Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Demet Özdemir, yer aldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

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Farkı görenler inanamadı: Demet Özdemir'in shopsuz hali gündem oldu - Resim: 2

Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 21'incisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülünü alan Özdemir, sosyal medyada gündem oldu.

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Farkı görenler inanamadı: Demet Özdemir'in shopsuz hali gündem oldu - Resim: 3

Ödül gecesine katılan Özdemir, dünyaca ünlü bir markanın yırtmaçlı siyah elbisesini tercih etti.

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Farkı görenler inanamadı: Demet Özdemir'in shopsuz hali gündem oldu - Resim: 4

Özdemir ödülünü almadan önce Venedik sokaklarında ve gondolda, ünlü Fransız fotoğraf sanatçısı Nicolas Gerardin'e poz verdi.

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