Ezgi Mola Sonunda Setlere Dönüyor! Uzun Bir Süredir Setlerden Uzaktaydı

Prens dizisiyle adından söz ettiren Giray Altınok ile anne olduktan sonra ilk kez setlere dönecek olan Ezgi Mola’nın başrol oynayacağı filmin adı “Belki Bir Gün Bir Yerde”… Eylül ortasında sete çıkması planlanan MGX Film imzalı film ocak ve mart döneminde platformda yayınlanacak. Filmde kaza yapan bir çiftin hikâyesi anlatılacak. Öte yandan pek çok proje okuyan Disney Drama Ekibi’nin Ay Yapım, O3 Medya, 25 Film, MF Yapım ve Gold Film’den de proje sipariş ettiği konuşuluyor.