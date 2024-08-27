Ezgi Mola Sonunda Setlere Dönüyor! Uzun Bir Süredir Setlerden Uzaktaydı
Doğum yaptıktan sonra ekrana veda eden Ezgi Mola, yeni film projesiyle setlere dönmeye hazırlanıyor.
TRT1 ekranlarında yayımlanan Masumlar Apartmanı adlı dizinin final yapmasıyla birlikte setlere veda eden Ezgi Mola yeni anlaşmaya imza attı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kısa bir aradan sonra yeniden yerli dizi ve film sektörüne dönen Disney Plus peş peşe iddialı projeler alıyor.
Disney Plus cephesinden iddialı proje haberleri gelmeye devam ediyor. Kaliteli içerik peşinde olan platform Burak Deniz ve Öykü Karayel’li “Umami- Kaynama Noktası” filmi ile ardından ülkemizin önde gelen kadın komedyenlerinden Gupse Özay’dan “Platonik Aşk” dizisini almıştı. Kulislerden sızan bilgilere göre Disney şimdi de üçüncü orijinal işine karar verdi.
Prens dizisiyle adından söz ettiren Giray Altınok ile anne olduktan sonra ilk kez setlere dönecek olan Ezgi Mola’nın başrol oynayacağı filmin adı “Belki Bir Gün Bir Yerde”… Eylül ortasında sete çıkması planlanan MGX Film imzalı film ocak ve mart döneminde platformda yayınlanacak. Filmde kaza yapan bir çiftin hikâyesi anlatılacak. Öte yandan pek çok proje okuyan Disney Drama Ekibi’nin Ay Yapım, O3 Medya, 25 Film, MF Yapım ve Gold Film’den de proje sipariş ettiği konuşuluyor.