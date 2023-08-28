Ezel dizisinin Eren'i Yağız Atakan Savaş bambaşka biri oldu
Ezel dizisindeki Eren karakteriyle hafızalara kazınan Yağız Atakan Savaş son hali gündem oldu. Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in sayfasında Ezel dizisinden bir kare paylaşması sonrası merak edilen Savaş'ı görenler şaştı kaldı.
Ezel dizisindeki psikopat Eren karakteriyle hafızalara kazınan Yağız Atakan Savaş'ın son hali merak konusu oldu.
Kenan İmirzalioğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Barış Falay, Sarp Akkaya, Sedef Avcı, Bade İşçil gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ezel dizisinde "Ben dünyanın en çabuk adam olan adamıyım" repliği ile hafızalara kazınan Eren karakterinin son halini görenler şaştı kaldı.
Ezel'in Eren'ini görenler "O halden bu hale nasıl geldin" yorumlarında bulundu.
2009 yılında yayın hayatına giren ve adeta diğer dizileri geri planda bırakan Ezel dizisi karakterleriyle ön plana çıkmıştı. Dizide yer alan birçok karakteri herkes benimsemiş ve sevmişti.