Ezel dizisinin Eren'i Yağız Atakan Savaş bambaşka biri oldu

Kenan İmirzalioğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Barış Falay, Sarp Akkaya, Sedef Avcı, Bade İşçil gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ezel dizisinde "Ben dünyanın en çabuk adam olan adamıyım" repliği ile hafızalara kazınan Eren karakterinin son halini görenler şaştı kaldı.